Les jours des voitures roulant au diesel et même à l’essence sont comptés. L’Union européenne veut en effet bannir de ses routes les véhicules émettant du CO2 dans le cadre de son objectif global d’arriver à la neutralité carbone d’ici 2050. Certains constructeurs l’ont bien compris et appuient désormais à fond sur la pédale d’accélérateur de l’électrification de leur gamme. Pourtant, "la majeure partie d’entre eux sont à mille lieues de là où ils devraient se situer. Même ceux qui ont des ambitions manquent d’une stratégie adaptée pour les réaliser”, estime à cet égard Julia Poliscanova, directrice principale des véhicules et de l’e-mobilité au sein de Transport et Environnement