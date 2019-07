Entreprises & Start-up Les Pays-Bas et la Norvège étudient l’idée d’une taxe de circulation spéciale.

Quand on parle de voitures électriques, les débats portent le plus souvent sur leur faible émission de CO2. Un autre point est moins souvent mis en avant : l’impact de ces véhicules sur les routes. En effet, selon Het Belang van Limburg, qui cite plusieurs experts, les voitures électriques détérioreraient plus rapidement l’asphalte des routes que les véhicules ordinaires. Au point, toujours selon le quotidien limbourgeois, que la Norvège et les Pays-Bas envisagent une taxe de circulation spécifique pour les voitures électriques.

(...)