"On revient tout juste de Paris, c’était la folie", lance Nicolas Dembour, directeur opérationnel (COO) de Levita. La start-up liégeoise, connue pour mettre des objets en lévitation dans les vitrines, a présenté son innovation sur le stand LVMH lors du salon Vivatech, le plus grand rendez-vous des start-up et de la tech en Europe. Si les magiciens ont pu faire partie du stand LVMH, c’est parce qu’ils ont retenu l’attention du géant français. Sur 950 candidatures, le groupe de luxe a sélectionné 28 finalistes, dont Levita, seule start-up belge. Une consécration pour la jeune pousse d’à peine deux ans.