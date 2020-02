Le groupe annonce la modernisation des usines liégeoises, dont il veut faire des fournisseurs européens d'acier performants.

Le groupe GFG Alliance et sa division acier Liberty Steel, qui a racheté en juillet 2019 trois lots d'usines sidérurgiques européennes à ArcelorMittal, dont quatre dans le bassin liégeois, annonce mercredi son engagement à investir 100 millions d'euros dans le pôle formé par les sites de Liège et de Dudelange.



Il a pour objectifs de "transformer Liberty Liège-Dudelange en un fournisseur européen performant de produits en acier revêtu, d'améliorer les performances opérationnelles et augmenter la qualité des usines d'acier galvanisé, ainsi que de respecter l'engagement d’être neutre en carbone d'ici 2030", précise le groupe dans un communiqué.

"L'enveloppe d'investissement comprend des plans de modernisation visant à améliorer la qualité, les performances et le rendement des produits en acier galvanisé fabriqués dans ces usines", précise GFG Alliance.

"Notre stratégie permettra à Liberty Liège-Dudelange d'être compétitive et durable à long terme afin de pouvoir réinvestir et continuer à fournir des emplois locaux de haute qualité pour les générations à venir", déclare Sanjeev Gupta, le président exécutif de GFG Alliance.



Concrètement, détaille l'entreprise, le plan d'investissement comprend l'amélioration de la ligne de fer-blanc liégeoise, la réalisation d'un projet de cogénération sur le site de Tilleur qui permettra la production de sa propre vapeur et de son électricité, et l'amélioration de la qualité, des performances et de la capacité de la ligne de galvanisation n°4 de Flémalle.

Liberty Steel compte 200 sites de production dans dix pays, ce qui en fait la huitième plus grosse entreprise sidérurgique au monde en dehors de la Chine.