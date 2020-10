Liberty Steel veut racheter les activités sidérurgiques de Thyssenkrupp Entreprises & Start-up Isabelle Lemaire

© Michel Tonneau Sanjeev Gupta, patron de Liberty Steel, en visite dans ses usines liégeoises fin septembre 2019.

Où s’arrêtera l'appétit de Sanjeev Gupta ? Le milliardaire indien, patron du groupe familial GFG Alliance, aux activités diversifiées (industrie, exploitation minière, énergie, services financiers, immobilier) ambitionne très clairement de devenir un magnat de l'acier et de l'aluminium en Europe. On a appris vendredi que la division Acier du groupe, Liberty Steel, a fait une offre indicative non contraignante au groupe allemand Thyssenkrupp afin d'acheter ses activités sidérurgiques, pour un montant non communiqué.