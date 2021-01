© Belga Image

Les employés de Fedex ont décidé d’une grève de 48 heures suite à l'annonce de 671 suppressions de postes à Bierset. Aucun avion de Fedex ne sera plus déchargé jusqu’à jeudi soir. Les syndicats vont entamer une longue discussion avec la direction, dans le cadre de la procédure Renault. " Ce sera très long et très difficile émotionnellement pour le personnel, mais cela nous donne le temps, à nous syndicats, d’envisager toutes les pistes possibles pour limiter au maximum les pertes d’emplois et maintenir le plus d’activités de Fedex à Liège", commente Vicky Hendrick, secrétaire permanente de la CGLSB.