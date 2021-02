Lidl va ouvrir 23 supermarchés en treize mois Entreprises & Start-up Charlotte Mikolajczak

© Shutterstock Il ne s’agit toutefois pas toujours de nouvelles implantations : neuf points de vente vétustes vont être rénovés, voire démolis et reconstruits au même endroit

Sur le seul mois de février, Lidl inaugurera six nouveaux supermarchés : à Virton et Zottegem (c’était le 10), à Retie, Beaumont, Aubange et Tongres (le 24). Un chiffre suffisamment important pour que l’enseigne décide de calculer quel sera le nombre d’ouvertures pour les prochains mois. Elle est arrivée à 23, de février 2021 à février 2022 inclus.