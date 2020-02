La chaîne allemande de hard-discount Lidl, qui frôle les 10% de parts de marché en Belgique, souhaite ouvrir de nouveaux supermarchés dans le pays et recherche 500 nouveaux employés.

Lidl compte actuellement 305 magasins en Belgique, un nombre qui devrait atteindre 311 d'ici un an. Six supermarchés sont aussi en cours de démolition et de reconstruction au même endroit, tandis que 11 autres seront remplacés par un magasin flambant neuf sur un autre site, généralement dans la même localité.

"Nous avons encore beaucoup de supermarchés plus anciens. Nos nouveaux sont jusqu'à trois fois plus grands. Aujourd'hui, la taille standard atteint 1.330 mètres carrés, alors que la surface de 40 à 50 magasins est encore inférieure à 900 mètres carrés", indique la porte-parole, Isabelle Colbrandt.

Lidl a réussi l'an dernier à attirer davantage de clients, dans un marché pourtant en déclin. Sa part de marché est passée de 8,5% en décembre 2018 à 9,3% fin 2019, "une croissance importante dans un marché en baisse", estime Lidl. Ses ventes ont également augmenté, précise la chaîne sans divulguer de chiffres. "Nous croissons à tous les niveaux."

L'entreprise entend encore ouvrir d'autres grandes surfaces dans les années à venir, "dans un tempo similaire" à celui de 2020. Lidl, qui emploie en Belgique environ 10.000 personnes, est aussi à la recherche de 500 nouveaux collaborateurs pour pourvoir ses postes vacants.