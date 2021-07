"L’aéroport de Liège a trouvé son nouveau CEO, un ‘candidat externe’, dont le nom ne sera pas communiqué avant mercredi. Le nouveau CEO prendra ses fonctions en septembre et, en attendant, Frédéric Jacquet poursuivra l’intérim." Le mystère n’a pas tenu bien longtemps puisqu’il apparaît que l’heureux élu n’est autre que Christophe Bernardini.

De nationalité française et né le 25 novembre 1961, Christophe Bernardini est un expert, dirigeant d’entreprise, reconnu pour sa connaissance dans le domaine de l’industrie aéronautique et des services. Ingénieur aéronautique de formation et titulaire d’un exécutive MBA d’HEC Paris, il a occupé des fonctions de dirigeant pour des compagnies aériennes, des équipementiers et des opérateurs de maintenance.

Son expérience opérationnelle et son savoir-faire en matière de transformations, de restructurations complexes et de croissances externes le mènent, en tant que conseil, à accompagner les entreprises à la recherche de nouvelles stratégies de développement, d’acquisitions et d’opportunités de désinvestissement.

À la tête de Sabena Technics

Le Français a ainsi travaillé pour le groupe français TAT qui a repris l’activité de maintenance des avions de la Sabena, après la faillite. Pendant six ans, il a ainsi dirigé Sabena Technics. Christophe Bernardini a ensuite passé quelque temps à la tête de l’équipementier Zodiac Aerospace, jusqu’à sa fusion avec le groupe Safran. Il travaille actuellement pour un groupe d’investisseurs spécialisés dans l’aéronautique.