Libre Eco week-end | Le dossier

L’essor des biotechnologies en Wallonie, aussi spectaculaire soit-il, n’a pas échappé à certains réflexes typiquement wallons. Comme dans d’autres secteurs, le sous-régionalisme, a longtemps sévi entre "bassins". Sans grande surprise, les tensions ont surtout concerné Liège et Charleroi. Mais, si on croit différents acteurs que nous avons rencontrés dans le cadre de ce dossier, tout irait mieux entre Liégeois et Carolos.