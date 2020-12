Libre Eco week-end | Le face et profil

Il est un peu plus de 9 heures du matin. La journée de travail de Lieven Vanlommel est déjà bien entamée. Cette nuit, il s’est levé à 2 heures. Il est généralement au bureau vers les 3-4 heures. Des journées de 20 heures. Cinq jours par semaine depuis le début de la pandémie. Avant, c’était six. "Je ne dois pas me lever aussi tôt. C’est tout simplement que je veux me lever tôt. J’ai tellement d’idées, d’ambition et de passion que j’ai besoin de temps pour réfléchir et travailler mes projets."