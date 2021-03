Lime, l'entreprise de micromobilité, renforce son investissement à Bruxelles en introduisant un nouveau modèle de trottinettes, Gen 3. "Ce modèle a été classé meilleure trottinette par le magazine spécialisé Datatid Tech Life et a également remporté le test de sécurité de l’association de mobilité suisse TCS", indique l'entreprise dans un communiqué.

Lime adapte également son tarif et revoit à la baisse le prix de ses trajets en trottinette et vélo électrique. Pour 1€ de déblocage et 17 centimes d’euros par minute, les usagers pourront utiliser des options de mobilité écologiques, accessibles et en plein air.

"Avec ce nouveau tarif, nous voulons offrir à tous les Bruxellois la possibilité de se rendre au travail, de faire leurs courses ou de se déplacer dans la ville grâce à des mobilités douces, à moindre frais et sans contrainte”, détaille Benjamin Barnathan, General Manager de Lime en Belgique. Avec ce nouveau tarif, Lime propose désormais le service de trottinettes électriques le moins cher du marché.