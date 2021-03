Look&Fin vient de franchir le cap des 100 millions levés pour financer des PME Entreprises & Start-up Vinxcent Slits

© D.R. Frédéric Lévy Morelle, fondateur et CEO de Look&Fin.

“Dans le contexte actuel marqué par les effets de la crise du Covid et ses conséquences économiques et sociales, les besoins de financement des PME n’ont jamais été aussi grands. Et avec la mise en place des nouveaux dispositifs régionaux (NdlR : Winwinlening en Flandre, Prêt proxi à Bruxelles et Prêt coup de pouce en Wallonie), ces PME peuvent aujourd’hui emprunter, via notre plateforme, à des taux très bas, de l’ordre de 0,9 à 1 % l’an, là où il y a quelques années on parlait plutôt de 4 à 5 %. C’est une avancée considérable pour la démocratisation du crédit participatif. Les prêteurs, eux, ont une garantie partielle (NdlR : 30 % en Wallonie et à Bruxelles, 40 % en Flandre) en cas de défaut de paiement et un avantage fiscal”, nous explique Frédéric Lévy Morelle, fondateur et CEO de Look&Fin.