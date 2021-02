L’homme avait ainsi déjà été inculpé en septembre 2009, pour faux en écriture, abus de bien social et détournements. En cause ? Des factures privées endossées par l’aéroport. À l’époque, la justice s’était penchée sur divers achats suspects comme… un frigo, sans doute lié à une cave à vins, des cigares et des travaux privés de jardinage. Une longue saga de près de dix ans s’ensuivra, le natif de Dalhem, en région liégeoise, s’en sortant finalement par une transaction pénale de 120 000 euros.