Cela fait un an et un mois que Luc Vandenbulcke est devenu le CEO de Deme, la société belge qui réalise 80 % de son chiffre d’affaires dans le dragage et l’éolien offshore. Sa nomination pour succéder au flamboyant Alain Bernard ne fut pas une surprise. Il était le numéro deux depuis des années. C’est lui qui a porté avec succès le projet Geo Sea, axé sur l’éolien offshore et qui affiche aujourd’hui, un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros.

Cet Yprois d’origine est un fan de nature. Quand il est sorti de l’école, il a choisi des études d’ingénieur civil tout en se tournant vers "quelque chose où on pouvait ‘jouer’ dehors" . Et ce "quelque chose" fut la construction maritime. Sa thèse, réalisée en partie en Norvège, était axée sur les courants marins. Il s’est lancé par la suite dans la recherche sur le réchauffement climatique. Il y analysait les températures et les courants en mer. On était en 1994, plus de 20 ans avant l’Accord de Paris.

Il est entré chez Deme en 1998, après une première expérience professionnelle au sein du groupe français Eiffage. Et bien sûr, il s’est focalisé sur la construction des éoliennes en mer. Et bien sûr, il réfute les craintes des dégâts que pourraient causer ces pieux géants sur la flore marine. Ces parcs sont souvent des sanctuaires pour les poissons qui viennent se nourrir de toutes les espèces qui s’accrochent aux fondations, explique Luc Vandenbulcke. Tout en veillant, dans ses propos, à ne pas heurter les opposants les plus féroces. "C’est un débat qu’il faut appréhender avec précaution."

La presse a fait écho de votre intérêt pour le grand projet de développement autour du Bosphore ? Que pouvez-vous en dire ?