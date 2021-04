Lufthansa, qui voudrait augmenter son capital de 5,5 milliards d'euros, va solliciter l'approbation des actionnaires, lors de l'assemblée générale du mois prochain. La compagnie aérienne allemande compte rembourser une partie des aides d'État avec cet argent, peut-on lire dans la lettre de convocation pour l'AG du 4 mai. Lufthansa espère retrouver une plus grande marge de manœuvre financière grâce à ces fonds supplémentaires, mais aussi via un taux d'intérêt plus favorable. L'approbation des actionnaires devrait courir jusqu'en mai 2026.

La maison-mère de Brussels Airlines a bénéficié en juin dernier d'un vaste plan de sauvetage de 9 milliards d'euros du gouvernement allemand