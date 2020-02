La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé mercredi qu'elle allait geler ses embauches et proposer des congés sans solde à ses employés pour "affronter les effets économiques du coronavirus" alors que l'épidémie continue de progresser.

Lufthansa met en place plusieurs mesures de réduction des coûts", explique le groupe dans un communiqué précisant toutefois que "l'effet négatif sur les résultats de la situation actuelle n'est pas encore évaluable". L'épidémie de Covid-19 poursuit son avancée en dehors de Chine, notamment en Europe. Lufthansa s'ajoute à une liste de plus en plus longue d'entreprises prévenant que leurs affaires sont affectées par le coronavirus qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et plombe la demande, en particulier en Asie.

Lufthansa a notamment annulé jusqu'au 28 mars ses 54 liaisons hebdomadaires entre l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche d'un côté et la Chine continentale de l'autre.

"D'un point de vue comptable, 13 avions long-courriers du groupe Lufthansa sont actuellement cloués au sol", précise l'entreprise. Les nouvelles embauches sont désormais "évaluées, suspendues ou repoussées à une date ultérieure" et "Lufthansa propose dès maintenant à ses employés des congés non payés", explique la compagnie.

Les formations prévues à partir d'avril 2020 ne seront pas assurées et des apprentis actuels ne seront pas repris même si "l'objectif" reste une embauche "à long terme". Mi-février, l'Organisation internationale de l'aviation civile avait déjà averti que la nouvelle épidémie pourrait entraîner une baisse de 4 à 5 milliards de dollars des recettes des compagnies aériennes mondiales.

A la Bourse de Francfort, le titre de Lufthansa était en baisse de -3,01% à 12,90 euros dans un Dax en baisse de -1,6%. Depuis le début de la semaine, le groupe a chuté de près de 13% dans contexte de panique des investisseurs face au nouveau coronavirus