"La semaine dernière, nous avons connu les sept jours les plus forts depuis avril 2020", a déclaré Harry Hohmeister, membre du conseil d'administration, aux journaux allemands. "Les chiffres de réservation ont montré une croissance stable depuis huit semaines, avec un net bond en avant la semaine dernière", a déclaré M. Hohmeister aux journaux du groupe Funke Media.

"Pour les vols de juillet et d'août, la demande est maintenant dix à onze fois plus élevée qu'il y a quatre semaines", a ajouté le membre du conseil. Et sur certaines connexions, la demande serait même plus élevée qu'avant la pandémie de coronavirus.

Lufthansa va donc réactiver trente à cinquante avions dans les prochaines semaines. En raison de la pandémie de coronavirus, la compagnie aérienne a cloué au sol des centaines d'appareils.

"Nous sommes très flexibles dans notre planification et nous pouvons rapidement offrir suffisamment de places", déclare M. Hohmeister. La compagnie peut aussi exceptionnellement "déployer un avion long-courrer de 370 passagers sur un axe où la demande est très forte, plutôt qu'un avion court-courrier de 180 sièges".

Le membre du conseil d'administration de Lufthansa appelle également les responsables politiques à lancer le passeport numérique de vaccination d'ici la fin juin. "Sinon, la saison estivale des voyages sera très compliquée pour les clients".