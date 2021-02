Essent Belgium va passer sous le pavillon de Luminus. Les deux entreprises ont annoncé ce vendredi le rachat de la première par la deuxième.

"Grâce à cette opération d’acquisition, Luminus poursuit sa stratégie de développement en Belgique. Le périmètre d’acquisition comprend également Aralt, filiale d'Essent Belgium située à Hasselt, spécialisée dans l’installation et l’entretien de panneaux photovoltaïques. La transaction sera réalisée après levée des conditions suspensives usuelles et obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence", informe Luminus via un communiqué de presse.

"Jusqu’à la date de réalisation de la transaction, attendue au 2e trimestre 2021, les deux entreprises continuent d’être indépendantes et d’opérer normalement. Aucune modification n’interviendra pour les clients d'Essent Belgium ni pour ceux de Luminus : les termes de leurs contrats et leurs interlocuteurs restent inchangés. [...] À plus long terme, les clients d'Essent Belgium pourront bénéficier d’offres de fourniture attractives de gaz et d’électricité, ainsi que d’une gamme de nouveaux services qui leur permettront de réduire leur consommation énergétique et leur empreinte environnementale."

Les deux CEO satisfaits de l'opération

Des deux côtés de l'opération, on se félicitait de ce rachat. "Cette acquisition va nous permettre d’accélérer notre développement stratégique et de construire un avenir énergétique neutre en CO² conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants", soulignait Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus.

"Ces dernières années, Essent Belgium a fait ses preuves en tant qu’équipe forte et résiliente, capable de s'adapter aux temps qui changent dans un marché aux nombreux défis. Pour continuer de faire la différence, nous avons besoin non seulement de courage et de résilience, mais aussi du bon partenaire. L'acquisition par Luminus, le deuxième plus grand acteur du marché belge, offre aux travailleurs d'Essent Belgium l'opportunité de continuer à construire le futur paysage énergétique. Pour Essent Belgium, c'est un bon accord, avec le bon partenaire et au bon moment", concluait Pierre Pignolet, CEO d'Essent Belgium.