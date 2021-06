Renouveau chez Lunch Garden : carte réduite, davantage de plats traiteur et végétariens Entreprises & Start-upInterview Charlotte Mikolajczak

© belga

À la veille d’une réouverture que Lunch Garden comme tout l’Horeca attend avec impatience, Ann Biebuyck se sentait prête à parler à nouveau de repas. "Et de confiance des actionnaires dans la nouvelle équipe de direction, les équipes, le concept." Car aujourd’hui, l’enseigne et ses 75 points de vente (dont 17 franchisés) doivent faire mieux avec moins. "On ne peut espérer retrouver directement notre chiffre d’affaires d’avant la crise, dit-elle. Au mieux, il s’agira de 80 %, mais on doit pouvoir s’en sortir avec 65 à 70 %. De ce fait, il n’était pas possible de maintenir la même base de coûts."