Le président Emmanuel Macron a annoncé mardi un plan à plus de 8 milliards d'euros pour soutenir l'industrie automobile française durement touchée par la crise du coronavirus, avec l'objectif de faire du pays le premier producteur de "véhicules propres" en Europe.

"L'Etat apportera un peu plus de 8 milliards d'euros d'aide au secteur", a déclaré M. Macron, en visite dans une usine de l'équipementier Valeo à Etaples (Pas-de-Calais). Il a annoncé l'objectif de "faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe en portant à plus d'un million par an sous cinq ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides" dans le pays.