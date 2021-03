Magasins non essentiels : "Pour les clients, il s’agira d’une expérience unique dans leur vie , quasiment du 'personal shopping'" Entreprises & Start-up Charlotte Mikolajczak

© Belga Image L’enseigne de sport decathlon peut bénéficier du logiciel de réservations mis en place en novembre dernier pour ses ateliers vélos.

Si la majorité des chaînes et des indépendants seront prêts samedi, ce ne sera pas le cas de certains, et non des moindres : C&A se donne la journée de samedi pour s’adapter, voire celle de lundi. Pareil pour Pimkie, par exemple, comme pour Primark, dont le système de réservation actif aux Pays-Bas doit être transposé en Belgique. “Mais nous n’introduirons le shopping sur rendez-vous que si nous sommes absolument sûrs que cela puisse s’organiser en toute sécurité, pour nos employés et nos clients”, y dit-on.