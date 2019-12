Entreprises & Start-up Malgré des rétractations inattendues, NewB s’approche des 35 millions d’euros Camille Delannois

Ce mercredi à minuit, c’en sera terminé de la campagne de souscription de New B. À l’heure d’écrire ces lignes, plus de 70 000 personnes ont investi et le compteur flirte avec l'objectif maximal des 35 millions d'euros. Non sans mal puisque la coopérative a dû faire face à des rétractations à la suite du prolongement de sa levée de fonds.