Où est donc passé Jack Ma, le fondateur du géant chinois de l’Internet Alibaba ? Les spéculations les plus inquiétantes commencent à abonder sur les réseaux sociaux. Il est vrai que le mystère est entier : le milliardaire chinois n’est plus apparu en public depuis un forum organisé fin octobre à Shanghai. Or durant cet événement, Jack Ma avait formulé un discours très critique contre les autorités financières chinoises. Depuis cette sortie remarquée, les embûches se sont accumulées pour M. Ma et son entreprise.