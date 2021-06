L'entrepreneur Marc Coucke va investir dans des courts de padel, a-t-il indiqué mercredi sur VTM Nieuws. Il a créé "Padelworld" et envisage la création de 100 à 200 courts de padel, dont une grande partie en Flandre. "D'ici la fin de l'année, nous devrions avoir entre 100 et 200 champs en Belgique, dont de nombreux projets en Flandre", a précisé M. Coucke. L'entrepreneur veut répondre à la popularité croissante de ce sport, un croisement entre le tennis et le squash.