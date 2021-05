L'entrepreneur Marc Coucke a pris, via sa société d'investissement Alychlo, une participation dans The Italian Sea Group dans le cadre de l'entrée en bourse de cet exploitant de yachts de luxe. The Italian Sea Group souhaite lever 50 millions d'euros avec son entrée en bourse. Il a déjà embarqué avec lui deux grands investisseurs. Outre Alychlo, la maison de couture italienne Giorgio Armani s'est aussi plongée dans l'aventure. Après l'entrée en bourse, ils détiendront ensemble 15 % des actions.

GC Holding, le véhicule du fondateur du groupe, et le CEO de l'entreprise, Giovanni Costantino, resteront les actionnaires majoritaires.