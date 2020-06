Marc du Bois, CEO de Spadel, est l'invité éco

"Je suis un grand amoureux de mon entreprise", se plaît à dire Marc du Bois (57 ans) au terme de notre entretien d’un peu plus d’une heure avec lui. Cet homme fait partie de ce club assez fermé des patrons belges qui incarnent complètement leurs entreprises familiales. S’y donnant corps et âme. Une success story belge qui a valu à Marc du Bois le titre de Manager de l’année en 2013 et à Spadel le prix de l’Entreprise de l’année en 2017.

Discret, fuyant les mondanités ou les cocktails en ville, Marc du Bois préfère passer du temps en famille, avec son épouse et ses deux enfants. "Ils font partie de mon équilibre et sans eux je n’aurais sans doute pas pu réaliser ce que j’ai réalisé avec mes équipes", dit-il. Passionné de nature, le sport - le ski et la course à pied - fait aussi partie de ses passe-temps.