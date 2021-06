Libre Eco week-end |

"À force de dire, quand on bosse pour une enseigne : "Si ça avait été ma marque, je n’aurais pas fait pareil", on doit s’avouer qu’il est temps de se lancer". Le franc-parler sans tergiversation propre à Marie Smits est à l’égal de sa manière d’être au monde. Elle se lance, mais, attention, non sans réflexion !