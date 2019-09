L'entreprise avait annoncé un plan de développement, sur plusieurs années, qui s'élevait à 2 milliards d’euros. A titre de comparaison, le plan de transformation du Parc d'attraction belge Walibi a coûté 100 millions tandis que la création du Bellewaerde Aquapark a coûté, lui, 17 millions.

© Disney

Ce nouveau plan d’expansion comprend une transformation complète du Parc Walt Disney Studios. Incluant trois nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, La Reine des Neiges sur 9 800 m² et Star Wars sur environ 19 800 m², ainsi que plusieurs nouvelles attractions et spectacles.

© Disney



De nouveaux hôtels et nouveaux restaurants autour des thématiques citées ci-dessus verront le jour et justifient de tels investissements : "Nous ne nous contentons pas de satisfaire les attentes de nos visiteurs, nous voulons les dépasser ! Tout cela nous pousse à nous réinventer en permanence et à être audacieux, avec ce goût de l’innovation et cette créativité qui sont au cœur de l’ADN Disney !", explique Daniel Delcourt, le Directeur Général Adjoint du parc.

© Disney