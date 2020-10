Si tout a commencé dans son jardin où il organisait plus jeune des festivals, c'est désormais dans les endroits les plus branchés de la capitale que Mathieu Botta s'épanouit. Avec ses deux associés, il a fondé la société "Les Organisateurs". Derrière ce nom, se cachent des concepts qui ont fait ou font encore le bonheur des oiseaux de nuit bruxellois et des amoureux des afterworks. " Là haut " au sommet du casino Viage, " J'peux pas j'ai piscine " sur la terrasse de l'hôtel Jam ou les soirées " Chez Ginette " dans le centre de la capitale sont autant d'événements organisés par le trentenaire et ses deux amis. Mais ni leurs bars ni leurs restaurants n'ont été épargnés par la crise du coronavirus. Forcés de se réinventer, les Organisateurs ont réussi malgré tout à affronter une situation plus que compliquée pour l'horeca avec des concepts covid-friendly. Mais l'adaptation régulière des mesures sanitaires ne facilite pas la vie de ces jeunes entrepreneurs. "Les récentes décisions concernant l'horeca à Bruxelles ont chamboulé nos plans, nous étions en train de transformer les boîtes de nuit pour qu'elles puissent rouvrir mais on a dû laisser tomber".