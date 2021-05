Le fabricant américain de jouets Mattel a lancé un programme de retour d'anciens jouets de sa marque afin de pouvoir récupérer les matériaux pour en faire de nouveaux, a-t-il fait savoir lundi. Mattel PlayBack sera dans un premier temps en place aux Etats-Unis et au Canada. Le programme devrait être élargi ensuite à la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Les premières marques acceptées pour ces retours seront Barbie, Matchbox et MEGA.

Ce plan s'inscrit dans la stratégie du fabricant d'utiliser d'ici 2030 100 % de matières recyclées pour la conception et l'emballage de ses jouets.