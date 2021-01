Selon le directeur général de McDonald's Belgique, Stephan De Brouwer, la chaîne de restauration rapide prévoit tout de même d'ouvrir une dizaine de restaurants supplémentaires sur le territoire en 2021.

Les différentes fermetures et la réduction drastique des activités en 2020 ont conduit à une "diminution du nombre de clients dans tous les restaurants, variant de 30 à 90% selon le restaurant", a déclaré M. De Brouwer.

La priorité pour la chaîne était de proposer des perspectives au personnel et de le maintenir à tour de rôle au travail, avec 25% du temps en chômage technique. Au total, McDonald's emploie environ 5.200 personnes en Belgique.

Pas de précisions sur la chute des bénéfices

La chaîne a ouvert neuf restaurants en Belgique l'an dernier, totalisant 95 succursales, gérés par 24 franchisés.

Le directeur général, qui n'a pas donné de détails sur la chute du chiffre d'affaires et des bénéfices, a déclaré que la chaîne disposait de revenus suffisants pour couvrir les coûts et investir dans le respect des mesures sanitaires, de nouvelles procédures et de nouvelles formations.

Baisse des ventes, sauf aux Etats-Unis

Paradoxalement, la chaîne américaine de restauration rapide a vendu davantage l'an dernier aux Etats-Unis. Les ventes comparables, qui ne tiennent compte que des établissements ouverts un an auparavant, ont en effet augmenté de 5,5% au quatrième trimestre.

Sur le plan international, au global, la société a connu un phénomène inverse, les mesures de lutte contre la pandémie ayant obligé les restaurants de divers pays à fermer partiellement ou totalement. Malgré quelques points positifs, comme la reprise des ventes au Royaume-Uni et en Australie, les mesures contre le coronavirus ont pesé sur les résultats de McDonald's.

Les ventes mondiales comparables ont chuté de 1,3% au cours du dernier trimestre 2020. Le chiffre d'affaires a baissé de plus de 2%, à 5,3 milliards de dollars, tandis que le bénéfice a reculé de plus de 12% par rapport au quatrième trimestre de 2019, pour s'établir à 1,4 milliard.