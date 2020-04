La chaîne de fast-food était totalement fermée depuis plus d'un mois.

Le déconfinement, pas à pas, semble se profiler pour certains acteurs économiques. Du moins partiellement et dans le respect des mesures de distanciation sociale. La chaîne de fast-food McDonald's Belgique, totalement à l'arrêt de puis un peu plus d'un mois, annonce, ce lundi, la réouverture de son service drive.

"Ces dernières semaines, avec nos franchisés, nous avons pris le temps de revoir nos procédures existantes, les renforcer et prendre de nouvelles mesures de protection, informe le groupe. La santé de nos clients et celle de nos collaborateurs sont plus que jamais notre absolue priorité. Grâce à ces nouvelles mesures, nous sommes en mesure d’accueillir à nouveau nos collaborateurs dans un lieu de travail sûr et de servir à nouveau nos clients", explique Stephan De Brouwer, Directeur Général de McDonald's Belgique.

Les nouvelles mesures comprennent notamment le respect de la distanciation sociale nécessaire en définissant clairement par un marquage au sol ou par des tables la zone de travail de chaque collaborateur. Un menu simplifié temporaire est également mis en place afin de limiter le nombre de collaborateurs présents au même moment dans le restaurant. De plus, chaque collaborateur portera un masque individuel et des gants. Les commandes sont remises via un tiroir de sécurité ou avec une protection supplémentaire en plexi au comptoir. Les clients sont invités à privilégier le paiement sans contact ou électronique. Les mesures d'hygiène existantes parmi les plus strictes ont été renforcées, comme le lavage des mains toutes les heures, le nettoyage et la désinfection des terminaux de paiement après chaque utilisation, etc.

Les clients seront exclusivement servis aux guichets des McDrives et les nouvelles heures d'ouverture sont de 11h à 21h.

Quick et Burger King vont-ils emboîter le pas à McDo ?