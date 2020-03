Les groupes de presse Mediahuis et IPM ainsi que Pebble Media et Skynet lancent ‘Ensemble Impact’ pour offrir aux commerçants locaux des banners gratuits sur leurs sites Web. Cette initiative vient épauler ce groupe particulièrement touché par la crise du coronavirus avec des ressources en marketing et communication. Car en temps de crise aussi, il reste important de communiquer avec ses clients.

Banners gratuits

Les informations qui circulent et nos propres expériences en la matière nous révèlent que les indépendants et les patrons de petits commerces de quartier ne baissent pas les bras en temps de crise corona. Au contraire, ils se coupent en huit et se mettent à la recherche de façons créatives pour continuer à faire tourner leur business. Au travers d’‘Ensemble Impact’ et de la mise à disposition gratuite de millions de banners, les régies veulent aider le commerçant local dans la communication au sujet de son webshop, son service de livraison à domicile et toute autre initiative qu’il a soudain dû mettre sur pied. Les commerçants locaux peuvent télécharger leur banner via la plateforme samenimpact.mediahuis.be.

En outre, MH Brand Studio a créé une plateforme de contenu sur les sites d’information de Mediahuis, réunissant des récits positifs et inspirants axés sur l’entrepreneuriat créatif en temps de crise corona.

Les grandes entreprises soutiennent le secteur local

La campagne permet aussi aux grandes entreprises de participer au projet. Chaque semaine, une marque se voit offrir une visibilité exclusive en tant que partenaire. La campagne s’étendra jusqu’au 30 avril inclus, mais elle pourra encore être prolongée.





Geert Desager, Strategy Director Advertising chez Mediahuis : « Nous constatons qu’en tant que société média et acteur régional nous avons aujourd’hui une valeur cruciale. Pas seulement aux yeux de notre lecteur, mais aussi à ceux de notre annonceur. Avec ‘Ensemble Impact’, nous cherchons vraiment à faire plus qu’apporter du soutien. La mise à disposition gratuite d’espaces médias en ligne crée l’opportunité pour les petites entreprises d’accéder à une nouvelle clientèle et, du coup, de surmonter une période difficile. »

Koen Van Rhijn, CEO Pebble Media : « Nous sommes heureux de participer à toute initiative visant à soutenir l’économie en général et l’économie locale en particulier. En tant qu’acteurs digitaux, nous disposons du savoir-faire technologique et de la data nécessaires pour toucher les entrepreneurs locaux de façon efficace et effective. Comme la collaboration est inscrite dans notre DNA, cette initiative nous réjouit et nous avons hâte de recueillir les réactions des commerçants locaux. »

Henry Visart, Directeur d’IPM ADVERTISING : « Partout des mouvements de solidarité se créent. Il était normal que les acteurs médias locaux unissent leurs forces pour aider les commerçants locaux. Nous remercions nos partenaires médias qui nous ont aidé à mettre cette belle initiative en place. »



Bart Swimberghe (Head of Smart Advertising Solutions chez Skynet) : « En ces temps difficiles, la collaboration est cruciale et nous sommes dès lors très heureux de pouvoir soutenir l’économie locale avec cette initiative commune. »

Vous avez des questions concernant la campagne ?

Envie, en tant que marque, de devenir partenaire de ce projet ? Alors, contactez :

Sibylle de Meeus Sibylle.deMeeus@IPMAdvertising.be

Marc Hellingh Marc.Hellingh@IPMAdvertising.be