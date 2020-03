La chaîne de magasins MediaMarkt a annoncé mardi par communiqué qu'elle fermait tous ses magasins en Belgique jusqu'à nouvel ordre. Les clients peuvent toujours faire leurs achats en ligne mais les retraits en magasin ne sont désormais plus possibles. Extra a également annoncé la fermeture de ses 42 enseignes en Belgique.

Le conseil national de sécurité a décidé jeudi soir que tous les magasins qui vendent des articles non essentiels devaient fermer pendant le week-end. Certains ont donc pris les devants en décidant de fermer également la semaine.

Après les annonces de fermeture de Decathlon, JBC, Exki, Promod ou encore les magasins de chaussures Torfs lundi dans la journée, c'est au tour de MediaMarkt et Extra ce mardi matin.

"En réponse à la crise du coronavirus, la chaîne de magasins Extra a pris la décision de fermer l'ensemble de ses magasins ce lundi 16 mars 2020 en fin d'après-midi", a-t-elle indiqué mardi.

Plus de 350 collaborateurs sont employés par le groupe. Celui-ci compte 42 magasins spécialisés dans la vente de produits de déstockage d'entretien et cosmétique et la vente d'articles pour l'aménagement de la maison.