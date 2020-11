Le tribunal de l'entreprise de Malines a déclaré irrecevable lundi la demande de réorganisation judiciaire introduite par l'enseigne Mega World (ex-Blokker), estimant que des documents essentiels, qui auraient donné une image financière correcte de la société, manquaient au dossier. Mega World n'a pas de possibilité de recours face à cette décision.



Le tribunal a nommé deux administrateurs provisoires, Thierry Lammar et Kristin Van Hocht. "Ils ont trois semaines pour établir les comptes de l'entreprise. Ensuite, ils auront le choix entre déclarer la faillite ou ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire pour tenter de sauver quelques magasins", précise la permanente CNE Anne-Marie Dierckx.



Mega World avait repris la chaîne de magasins Blokker en Belgique en février et a déposé une requête le 15 octobre pour engager une procédure de réorganisation judiciaire.

Le tout nouveau CEO Rudy Claes a déclaré que l'entreprise avait élaboré un plan de relance axé sur la maîtrise des coûts, qui prévoyait un doublement du chiffres d'affaires pour la fin de l'année, alors que la crise sanitaire bat son plein et que les magasins doivent fermer à cause du reconfinement . Le tribunal a jugé le plan insuffisant et irréaliste.



Au cours des derniers mois, de nombreuses questions ont été posées sur le rachat de Mega World par l'homme d'affaires néerlandais Dirk Bron. Le syndicat ACV Puls et son homologue francophone CNE ont déposé une plainte au parquet d'Anvers contre Dirk Bron il y a deux semaines.