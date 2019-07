Mercredi, le site de suivi de vols en direct Flightradar24 a enregistré plus de 225 000 décollages d'avions au cours de la journée. Un record d'autant plus impressionnant que le site fait fi de certains secteurs, comme les vols militaires.

Embouteillages aériens. Mercredi 24 juillet, Flightradar24, le site de référence en matière de suivi des vols en temps réel, a enregistré un record avec près de 225 000 décollages sur la journée. Si ce chiffre peut être en (petite) partie imputé à l'évolution des méthodes de suivi employées par le site, il est surtout révélateur de l'explosion du secteur aérien dans sa globalité.

Jamais un tel niveau n'avait été enregistré. Et encore, ce chiffre pourrait s'avérer bien plus important en réalité car Flightradar24 ne tient pas compte des vols dans des secteurs dits "sensibles", comme les vols militaires.

Flightradar24, lancé en 2006, compile les données publiques tels que les signaux des transpondeurs de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B), le calcul des transpondeurs de multilatération (MLAT) et les données radar. De plus en plus d'aéronefs adoptent l'ADS-B, ayant notamment pour effet de noircir les cartes de Flightradar24.

En théorie, il ne serait pas impossible que des journées aient, par le passé, vu le ciel être encore plus chargé que ce mercredi. Néanmoins, le nombre d'avions n'a cessé d'augmenter au fil des années et ceci pourrait donc accréditer la thèse d'un record inédit.