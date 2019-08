4

Axa, Puilaetco Dewaay, Degroof Petercam : ces banques belges au centre de rumeurs de vente

Les banquiers n’ont pas le sourire pour le moment. En cause : un contexte général marqué par des taux d’intérêt négatifs, une réglementation de plus en plus lourde et des investissements astronomiques en informatique qui pèsent sur les résultats. C’est dans ce climat maussade que plusieurs institutions sont mises en vente ou font l’objet de rumeurs de vente.(...)