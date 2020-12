Michael O'Leary, patron de Ryanair : "Le 737 Max va nous permettre de proposer des prix encore plus bas" Entreprises & Start-up Raphaël Meulders

Les rumeurs étaient donc vraies. Depuis Washington D.C. et en visioconférence, le patron de Ryanair, Michael O’Leary, a confirmé que sa compagnie avait commandé 75 nouveaux Boeing 737 Max, portant à 210 le nombre de commandes totales du dernier né de l’avionneur américain. Le montant global de ces 210 commandes “fermes” est énorme : 22 milliards de dollars. Pour rappel, le 737 Max a été interdit de vol à travers la planète en mars 2019 suite à deux crashs, à quelques mois d’intervalle, en Éthiopie et en Indonésie ayant fait 346 victimes.Mais les usagers remonteront-ils à bord de cet avion dont la dénomination "Max" n'a plus la cote ?