Michael O'Leary (Ryanair): "Les syndicats belges sont parfois un peu fous. Les travailleurs devraient avoir du bon sens" Entreprises & Start-up Antonin Marsac

© Belga Michael O'Leary, CEO du groupe Ryanair, à Bruxelles pour promouvoir la "relance estivale" et la "connectivité" en Belgique.

"Nous voulons plus de créneaux de vols… Mais nous n’arrivons pas à les obtenir !”. Michael O’Leary, CEO du groupe Ryanair, est remonté. Alors qu’il est venu à Bruxelles jeudi pour promouvoir ses nouvelles liaisons entre Bruxelles ou Charleroi et Héraklion, Santorin, Zakynthos (Grèce) et Zagreb (Croatie), il tacle Brussels Airlines, qui maintient ses “slots” (créneaux) de vols alors que la compagnie a réduit son personnel et sa flotte à cause de la crise du Covid-19. Il dénonce également les 300 millions d’euros dont a bénéficié Brussels Airlines (et donc Lufthansa, sa maison-mère), ce qui fausse la concurrence, selon lui.