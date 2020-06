Le Français Michaël Trabbia, actuel CEO d'Orange Belgium, est promu au poste de Chief Technology and Innovation Officer du groupe Orange, annonce l'opérateur télécom vendredi.

Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre prochain, rejoignant de la sorte le comité exécutif du groupe. Son successeur sera désigné d'ici la fin du mois de juin. Né en 1976, Michaël Trabbia était à la tête de l'opérateur belge depuis septembre 2016. Stéphane Richard, le patron du groupe Orange, l'y a promu en raison de ses qualités en matière de leadership, sa solide expertise stratégique et sa gestion des relations avec les parties prenantes, explique l'opérateur.

Dans ses nouvelles fonctions, il dirigera la division 'Technology & Global Innovation', où il aura pour mission de préparer le groupe à tirer activement parti des grandes transformations technologiques comme l'IA, la data, la 5G et faire d'Orange un acteur majeur des nouveaux écosystèmes d'innovation.

Durant ces quatre années en Belgique, Michaël Trabbia "a créé les fondations d'une entreprise prête pour l'avenir, d'une manière équilibrée et durable, grâce au déploiement d'un ambitieux plan de transformation qui a rendu Orange Belgium plus digital, humain et efficace", vante encore le groupe télécom.

Depuis septembre 2016, le patron français est notamment parvenu à positionner la filiale belge sur le marché national en tant que 'Bold challenger' centré sur le client et a obtenu des réalisations stratégiques importantes comme l'accord de partage du réseau d'accès mobile avec Proximus, l'amélioration de la régulation du câble ou la préparation des réseaux du futur, liste Orange.

Le conseil d'administration d'Orange Belgium désignera le successeur de Michaël Trabbia d'ici la fin du mois.