Michael Trabbia, CEO d’Orange Belgium, défend la cause de la 5G. Il se dit ouvert au débat, tout en demandant aux autorités de ne plus trop traîner sur le dossier. Autre dossier sensible : le coût d’accès aux réseaux câblés.

Au-delà de la crise sanitaire et de ses effets sur l’activité de l’entreprise qu’il dirige, deux dossiers stratégiques mobilisent actuellement Michael Trabbia, le patron d’Orange Belgium : le déploiement de la 5G (cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile) et le coût d’accès au câble.

On assiste, depuis quelques semaines, à une montée en flèche des inquiétudes à propos du déploiement de la 5G en Belgique. C’est la faute de Proximus qui, en lançant une première offre dans une trentaine de communes le 1er avril, a braqué pas mal de personnes ?