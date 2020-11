"Pour enclencher la collaboration entre les deux sociétés, Bukalapak adoptera Microsoft Azure comme plateforme cloud de référence et Microsoft effectuera un investissement stratégique dans Bukalapak", précisent-ils dans un communiqué commun sans indiquer de montant.

Le géant technologique américain devrait contribuer à un investissement total de 100 millions de dollars dans la société indonésienne avec deux autres investisseurs existants, selon des sources citées par l'agence Bloomberg.

Microsoft, aux côtés du fonds souverain singapourien GIC et du groupe de médias indonésien Emtek Group investissent ensemble dans Bukalapak portant sa valorisation entre 2,5 et 3 milliards de dollars, rapporte Bloomberg.

Bukalapak, qui fonctionne comme une place de marché en ligne avec plus de 6 millions de vendeurs, compte aussi parmi ses investisseurs le groupe chinois Ant Financial et le Coréen Naver.

Fondé en 2010 à Jakarta, le groupe technologique revendique plus de 100 millions d'utilisateurs actifs.

L'Indonésie, première économie d'Asie du Sud-Est, est un marché très dynamique pour le commerce en ligne. Estimé à 21 milliards de dollars en 2019, ce marché pourrait atteindre 82 milliards en 2025, selon une étude publiée par Google, Temasek et Bain & Co l'an dernier, avant que la crise du coronavirus ne touche le pays.

Les géants américains s'intéressent de façon croissante aux pépites technologiques d'Asie du Sud-Est.

En juin, Facebook et Paypal ont investi dans la plateforme VTC Gojek, lors de son dernier tour de table, une somme non divulguée.

Et Google a participé le mois dernier à un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars dans Tokopedia, plateforme de e-commerce concurrente de Bukalapak, avec le fonds singapourien Temasek, selon plusieurs médias.