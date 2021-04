Celle-ci doit donner accès à "un écosystème de services de santé ouvert à tous" avec par exemple un outil d'auto-évaluation et de prévention, une conciergerie médicale, une interface de consultation à distance, des services de soins à domicile ou un annuaire de professionnels de santé.

"En outre, la plateforme permettra de décloisonner les services de santé afin d'améliorer la recherche, les traitements et la prévention des maladies", détaille Axa dans son communiqué.

Un programme pilote comprenant certaines des fonctionnalités annoncées a déjà été lancé fin 2020 et est actuellement disponible en Allemagne et en Italie, avant d'être déployé d'ici à 2022 au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne et en Suisse.

Extension à d'autres pays

Il pourra ensuite être étendu à d'autres pays.

"A long terme, la plateforme permettra l'intégration de services tiers, avec l'ambition de créer un service ouvert et global pour les fournisseurs de soins de santé et les patients, qu'ils soient ou non clients d'Axa", souligne l'assureur.

Selon le communiqué, la plateforme utilisera les technologies Microsoft Cloud for Healthcare, et devra garantir la protection de la vie privée des utilisateurs.