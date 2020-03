Cette "MedTech" carolo, où on retrouve des anciens fondateurs de Softkinetic, a lancé une première solution pour détecter et prévenir les chutes de personnes âgées.

La meilleure façon d’aider un patient, c’est en aidant avant tout le personnel soignant : voilà résumée la philosophie de MintT ("Medical Intelligent Technologies"), une start-up fondée en 2014 avec l’ambition de mettre la technologie des images 3D au service de l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en milieu hospitalier, en maison de repos et, à terme, au domicile de ces personnes fragilisées.

Cette préoccupation, les trois fondateurs historiques de MintT - Jérôme Laurent-Michel (infirmier et "Monsieur Douleur" du Chirec pendant plusieurs années), Thibaud Remacle (cofondateur, en 2007, de Softkinetic) et Franck Casado (ingénieur en traitement du signal, à droite sur notre photo) - ont fait le choix de la rencontrer, en priorité, dans le domaine des chutes de patients dans les institutions hospitalières et dans les maisons de repos ou de soins. Des chutes fréquentes puisque 30 à 70 % des résidents tombent au moins une fois par an et 15 à 40 % deux fois ou plus.

Après trois années de recherche et développement, MintT a élaboré une première solution, baptisée "ISA", qui détecte, analyse et prévient les chutes. Basée sur un capteur 3D installé dans la chambre du patient et connecté à une plateforme en ligne, ISA n’est pas une caméra de surveillance ! La technologie repose sur des "Led" infrarouges qui transforment l’espace en nuages de points et recomposent l’image perçue grâce à des algorithmes de suivi de mouvement, tout en protégeant la vie privée des personnes.

Outre un système d’alerte en temps réel du personnel soignant (en cas de chute), la récolte des données par le capteur 3D permet donc de visualiser les mouvements du patient au sein de sa chambre ou de son espace de vie (en maison de repos, par exemple). "L’infirmière ou l’infirmier va pouvoir comprendre la manière dont le patient est tombé et apporter la réponse la plus appropriée afin de prévenir de nouvelles chutes", explique Eric Krezslo (1), CEO de MintT depuis bientôt deux ans (au centre sur notre photo). Exemple : s’il apparaît qu’un patient est tombé en enfilant un pantalon de pyjama, on va pouvoir lui expliquer la meilleure de façon de le faire (en s’asseyant sur le bord du lit, par exemple). "Cela peut paraître très simple, mais c’est souvent essentiel pour éviter tout nouvel incident qui, dans certains cas, peut avoir des conséquences dramatiques."

D’autres applications en vue

Pour MintT, ISA doit être vu comme un "assistant" pour le personnel soignant et non comme un "wearable" (objet connecté) que le patient doit porter sur lui. Dans une première phase, le déploiement commercial de la solution a été mené dans le milieu médical afin de la valider et d’avoir les retours des professionnels de la santé. "On a démarré ce déploiement au début 2019", indique Eric Krezslo. "On fournit à la fois le capteur, le software et le service (accompagnement, formation…). ISA est déjà présent dans plusieurs dizaines de chambres d’hôpitaux et de maisons de repos en Belgique et en France. On commence à avoir de belles références. L’objectif, d’ici la fin de cette année, est de pouvoir toucher quelques centaines de chambres."

ISA n’est qu’une première application. MintT veut en effet se positionner comme une société spécialisée dans l’analyse comportementale et la surveillance médicalisée. D’autres applications devraient suivre, avec une même préoccupation : objectiver les informations et faciliter la prise de décision par le corps médical.

(1) Éric Krezslo a, lui aussi, cofondé Softkinetic, société bruxelloise spécialisée dans l’imagerie 3D et la reconnaissance de mouvements. En 2015, Softkinetic fut rachetée par le groupe Sony.

Ce qu'il faut encore savoir sur MintT

Société: fondée en 2014 par Jérôme Laurent-Michel, Thibaud Remacle et Franck Casado. Eric Krezslo les a rejoints en 2018.

Investisseurs: fondateurs, Sambrinvest et investisseurs privés.

Site: https ://mint.care

Particularité: soutenue par Digital Wallonia et l'Awex, MintT a participé au CES, à Las Vegas, en 2019 et 2020.