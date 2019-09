Alors que Mithra annonçait, via un communiqué, une hausse de son chiffre d'affaires de 55%, le titre perdait 6% en début de séance.

Une chute que la firme pharmaceutique doit aux dépenses réalisées en vue de la commercialisation de son produit Estelle, notamment aux Etats-Unis.

L'entreprise, qui célèbre ses 20 ans d'existence, fait état d'une amélioration de l'EBITDA avec une forte progression (+78%) de -11,5 millions d'euros à 2,5 millions d'euros, soit un niveau record pour des résultats semestriels depuis l'entrée en Bourse.

Mais elle accuse aussi une perte nette de 105,7 millions d'euros (contre -28,9 millions d'euros en juin 2018) induite par les probabilités augmentées d'un succès de commercialisation du contraceptif oral Estelle grâce aux résultats positifs de la phase III (en (Europe/Russie et aux Etats-Unis/Canada) et au passage à la phase de préparation du dossier de soumission.

La situation de la trésorerie reste, elle, solide (77,5 millions d'euros) et "permet d'assurer de nouveaux développements R&D, avec une bonne visibilité sur son évolution grâce au portefeuille de contrats déjà signés et aux nouveaux accords de partenariats à venir", commente l'entreprise.

"Notre situation financière confortable est un atout clé, elle nous permet de disposer du temps nécessaire à la conclusion du meilleur partenariat possible pour la commercialisation de notre candidat blockbuster Estelle aux États-Unis. Nous sommes plus que jamais confiants: les négociations pour des marchés stratégiques ont bien progressé, tout comme le travail de compilation des données pour les demandes d'autorisation aux États-Unis et en Europe que nous déposerons fin de cette année", se réjouit le Liégeois François Fornieri, CEO de Mithra.

Le Groupe entend soumettre la demande d'autorisation auprès des autorités réglementaires fin 2019. L'entreprise annonce encore le lancement imminent de l'étude de Phase III de Donesta (traitement hormonal de nouvelle génération) en ménopause, sous réserve des approbations réglementaires.