Murray Energy, l'un des plus grands exploitants de charbon privé des États-Unis, est au bord de la faillite. Les services publics privilégient aujourd'hui d'autres sources que le charbon pour produire de l'électricité, a indiqué le Financial Times.

Alors que Murray Energy était le quatrième producteur de charbon aux États-Unis en 2018, avec 46,4 millions de tonnes courtes (unité de mesure utilisée aux Etats-Unis, environ 907 kg) de production, ce qui le plaçait derrière Peabody Energy, Arch Coal et Cloud Peak, selon l'Energy Information Administration, la société fondée par Robert Murray a déclaré qu'elle avaient demandé à être placée sous la protection de la loi sur les faillites. L'entreprise a conclu un accord pour recevoir 350 millions de dollars afin de rester ouverte pendant tout le processus. La société et ses filiales exploitent des mines de charbon dans plusieurs Etats américains ainsi qu'en Colombie.

Robert Murray a été un fervent partisan du président Donald Trump. Le baron du charbon a fait pression sur l'administration pour qu'elle soutienne l'industrie par des mesures telles que l'abrogation du Clean Power Plan, une initiative climatique conçue par Barack Obama, et a demandé au gouvernement d'ordonner aux exploitants de réseaux de continuer à favoriser les énergies fossiles comme le charbon.

Cependant, le charbon n'a cessé de perdre des parts de marché au profit des énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire. Le gouvernement américain estime que la production intérieure tombera à 679 millions de tonnes courtes cette année, contre 1 milliard il y a cinq ans.

"Nous allons atteindre les objectifs du Clean Power Plan même sans lui, et les efforts de déréglementation de Trump pour soutenir le charbon ne changeront pas les visages du marché du charbon", a déclaré pour sa part Jason Bordoff, directeur fondateur du Center on Global Energy Policy de la Columbia University et ancien fonctionnaire du gouvernement Obama.

Secteur sous pression

Dans le secteur, les faillites se sont accélérées cette année. Murray Energy a bénéficié d'un bref répit en 2018 grâce à l'augmentation des exportations de charbon, mais celles-ci ont diminué dès 2019 en raison de la faiblesse des prix à l'étranger.

"Une forte baisse des prix à l'exportation met en lumière la faiblesse de la demande de charbon thermique sur le marché intérieur ", a déclaré Ben Nelson, analyste chez Moody's.

Les difficultés financières de Murray Energy pourraient inciter le Congrès à prendre des mesures pour sauver la caisse de retraite des United Mine Workers of America, qui risque de devenir insolvable plus tôt que prévu en 2022.

Robert Moore, chef de la direction financière de Murray Energy, remplacera M. Murray à la barre de l'entreprise et le fondateur en deviendra le président. M. Moore est également directeur général de Foresight Energy, un mineur de charbon contrôlé par Murray Energy qui n'a pas fait faillite mardi.