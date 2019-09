Entreprises & Start-up Négociations entre syndicats et employeurs : l’augmentation du salaire minimum conditionnée à un accord sur l’outplacement Laurent Gérard

Les partenaires sociaux continuent à négocier sur une future augmentation du salaire minimum interprofessionnel. Pour un temps plein, ce salaire minimum tourne actuellement autour de 1600 euros brut par mois. Idéalement, les syndicats auraient voulu l'augmenter de 100 euros par mois, soit une hausse de 6,25%. Les employeurs, eux, ne veulent pas aller au-delà de 2% et souhaitent qu'une partie de cette augmentation (au-delà de 1,1%) soit compensée par des diminutions de cotisations sociales. Au Conseil national du travail (CNT), les discussions se sont poursuivies hier, mais ce sont les plus hauts responsables syndicaux et patronaux qui devront trancher lors d'une prochaine réunion du groupe des Dix.

(...)