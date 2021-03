Pour répondre à la demande, le groupe suisse compte mettre en place trois nouvelles lignes de production et agrandir encore ce centre de distribution et de logistique d'où partent ses dosettes vers plus de 80 pays.

L'usine d'Avenches, dans le canton suisse de Vaud, est le centre de distribution global de la marque représentée par l'acteur américain George Clooney.

Ouverte en 2008, l'usine dans laquelle le groupe avait initialement investi 270 millions d'euros avait déjà été agrandi une première fois, avec des travaux qui avait débuté deux ans après son entrée en service. Le groupe suisse avait déjà investi 180 millions d'euros supplémentaires.

Création de 50 nouveaux postes

Le café est un des grands axes sur lesquels mise le patron de Nestlé pour relancer sa croissance. Quelques mois après son arrivée aux commandes en 2017, le groupait avait procédé à de petites acquisitions de marques de niches haut de gamme aux Etats-Unis avant de signer l'année suivante une vaste transaction avec le géant américain Starbucks.

Nestlé avait déboursé 7,15 milliards de dollars pour sceller un partenariat lui permettant de fabriquer et commercialiser des produits de la marque à la sirène, notamment en supermarchés.

Les travaux dans cette usine, où sont notamment fabriquées des dosettes sous la marque Nespresso ainsi que sous la marque Starbucks, doivent débuter en juillet. Les nouvelles lignes de production devraient entrer en service en 2022, a indiqué le groupe suisse, précisant que 50 nouveaux postes vont être créés.