La cession comprend cinq marques d'eau de source, dont Poland Spring, et trois eaux de source de montagne, son activité d'eau purifiée et son service de livraison de boissons aux Etats-Unis et au Canada, ReadyRefresh.

Le groupe entend ainsi se concentrer sur ses "marques internationales haut de gamme, les eaux minérales naturelles locales et les produits d'hydratation saine de haute qualité", précise Mark Schneider, son directeur général.

Les huit marques ont totalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros en 2019. Le fabricant des barres chocolatées KitKat conserve en revanche ses marques Perrier, S.Pellegrino et Acqua Panna.

En décembre, Nestlé a présenté une série de mesures pour réduire de moitié ses émissions polluantes d'ici 2030 et parvenir à zéro émission nette d'ici 2050 après une grande revue de ses activités.